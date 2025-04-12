«Ахмат» — «Ростов»: в первом тайме команды голов не забили
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ахмат» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Гандри – 51' 2:0 Самородов – 67' 2:1 Комличенко – 75'
В первом тайме команды не смогли открыть счёт.
«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 20 очков за 23 матча. «Ростов» заработал 33 очка после 23 игр. Команда Джонатана Альбы располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.
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