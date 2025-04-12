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«Столько грязи в адрес клуба удивляет». Гончаренко высказался о работе в «Пари НН»

«Столько грязи в адрес клуба удивляет». Гончаренко высказался о работе в «Пари НН»
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал слухи о вмешательстве в определение стартового состава команды со стороны спортивного директора клуба Александра Удальцова.

«Как мне комментировать ерунду, о которой пишут, если её нет? Некоторые телеграм-каналы сами её придумывают. Игрокам пишется в личные сообщения, журналисты пытаются расшатать ситуацию. Каждый преследует какие-то свои цели. Это никак не связано с результатом. И вот такую ерунду, которую вы просите прокомментировать, никто и нигде не просил меня комментировать.

Ещё раз хочу сказать: меня удивляет, что столько грязи по отношению к клубу. Можно выигрывать, можно проигрывать. Но столько ненависти, вбросов. Удивляет абсолютно! Мы каждый день общаемся с руководством клуба по поводу того, что происходит. У нас нет разногласий внутри, о которых кто-то пытается рассказать. Управление футбольным клубом – бесконечный процесс кризисного управления. Потому что никогда не бывает идеально. В футбольном клубе каждый день находишься как на волне, как на вулкане. Здесь нужна поддержка всех. Но кто-то, видимо, думает по-другому», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

После 24 матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет пять очков.

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