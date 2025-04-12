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Гол Шабанхаджая после сольного прохода — в видеообзоре победы «Рубина» над «Локомотивом»

Сегодня, 12 апреля, состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Видео доступно на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте. Отличился австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай.

После этой победы в активе казанского «Рубина» стало 36 очков. Подопечные Рашида Рахимова поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на шестой строчке.