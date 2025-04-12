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Интер — Кальяри 3:1, результат матча 32-го тура Серии А, 12 апреля 2025 года

«Интер» уверенно победил «Кальяри» в 32-м туре Серии А
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Завершился матч 32-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Интер» и «Кальяри». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Ди Белло. Матч закончился уверенной победой «Интера» со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 32-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Арнаутович – 13'     2:0 Мартинес – 26'     2:1 Пикколи – 48'     3:1 Биссекк – 55'    

На 13-й минуте счёт открыл форвард «Интера» Марко Арнаутович. На 26-й минуте нападающий хозяев Лаутаро Мартинес удвоил преимущество своей команды. На 48-й минуте форвард «Кальяри» Роберто Пикколи отыграл один мяч. На 56-й минуте немецкий защитник Янн Биссекк вновь восстановил преимущество «Интера» в два мяча.

«Интер» возглавляет чемпионскую гонку в итальянской Серии А с 71 очком. Ближайший преследователь — «Наполи» — отстаёт на шесть очков при игре в запасе. «Кальяри» располагается на 15-м месте с 30 очками.

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