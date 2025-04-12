«Бавария» — «Боруссия» Д: Геррейру сравнял счёт на 65-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Тобиас Вельц. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Счёт равный — 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Германия — Бундеслига . 29-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Байер – 48' 1:1 Геррейру – 65' 2:1 Гнабри – 69' 2:2 Антон – 75'
Португальский полузащитник «Баварии» Рафаэл Геррейру сделал счёт 1:1 на 65-й минуте.
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Венсана Компани набрала 68 очков за 28 матчей. «Боруссия» заработала 41 очко после 28 игр и располагается на девятой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 апреля 2025
-
21:24
-
21:23
-
21:17
-
21:12
-
21:05
-
21:04
-
21:01
-
20:59
-
20:56
-
20:55
-
20:46
-
20:46
-
20:37
-
20:32
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
20:02
-
19:57
-
19:53
-
19:45
-
19:38
-
19:20
-
19:14
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:40
-
18:31
-
18:25
-
18:20
-
18:17