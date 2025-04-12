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«Бавария» — «Боруссия» Д: Геррейру сравнял счёт на 65-й минуте

«Бавария» — «Боруссия» Д: Геррейру сравнял счёт на 65-й минуте
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В эти минуты проходит матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Тобиас Вельц. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Счёт равный — 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Германия — Бундеслига . 29-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Байер – 48'     1:1 Геррейру – 65'     2:1 Гнабри – 69'     2:2 Антон – 75'    

Португальский полузащитник «Баварии» Рафаэл Геррейру сделал счёт 1:1 на 65-й минуте.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Венсана Компани набрала 68 очков за 28 матчей. «Боруссия» заработала 41 очко после 28 игр и располагается на девятой строчке.

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