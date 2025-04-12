«Бавария» — «Боруссия» Д: Серж Гнабри вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречаются «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Тобиас Вельц. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 2:1 в пользу мюнхенцев.

На 69-й минуте вингер Серж Гнабри вывел хозяев вперёд.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Венсана Компани набрала 68 очков за 28 матчей. «Боруссия» заработала 41 очко после 28 игр и располагается на девятой строчке.