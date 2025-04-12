«Ахмат» — «Ростов»: матч возобновился после выключения света на стадионе

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ахмат» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «Ахмата». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч возобновился после паузы из-за выключения света. Освещение погасло на стадионе на 69-й минуте. Ранее забитыми голами отметились защитник Надер Гандри и полузащитник Максим Самородов.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 20 очков за 23 матча. «Ростов» заработал 33 очка после 23 игр. Команда Джонатана Альбы располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.