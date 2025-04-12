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Арсенал — Брентфорд, результат матча 12 апреля 2025, счет 1:1, чемпионат Англии 2024-2025

«Арсенал» потерял очки в матче 32-го тура АПЛ с «Брентфордом»
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Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Арсенал» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Парти – 61'     1:1 Висса – 74'    

На 61-й минуте полузащитник «Арсенала» Томас Парти открыл счёт в матче. На 74-й минуте форвард «Брентфорда» Йоан Висса забил ответный матч.

После этой встречи в активе «Арсенала» стало 63 очка. «Канониры» находятся на второй строчке в таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» набрал 43 очка и поднялся на 11-е место.

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