«Арсенал» потерял очки в матче 32-го тура АПЛ с «Брентфордом»
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Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Арсенал» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Парти – 61' 1:1 Висса – 74'
На 61-й минуте полузащитник «Арсенала» Томас Парти открыл счёт в матче. На 74-й минуте форвард «Брентфорда» Йоан Висса забил ответный матч.
После этой встречи в активе «Арсенала» стало 63 очка. «Канониры» находятся на второй строчке в таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» набрал 43 очка и поднялся на 11-е место.
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