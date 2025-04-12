«Арсенал» потерял очки в матче 32-го тура АПЛ с «Брентфордом»

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Арсенал» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

На 61-й минуте полузащитник «Арсенала» Томас Парти открыл счёт в матче. На 74-й минуте форвард «Брентфорда» Йоан Висса забил ответный матч.

После этой встречи в активе «Арсенала» стало 63 очка. «Канониры» находятся на второй строчке в таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» набрал 43 очка и поднялся на 11-е место.