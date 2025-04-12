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«Ахмат» — «Ростов»: Комличенко забил ударом из-за штрафной на 75-й минуте

«Ахмат» — «Ростов»: Комличенко забил ударом из-за штрафной на 75-й минуте
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ахмат» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Ахмата». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Гандри – 51'     2:0 Самородов – 67'     2:1 Комличенко – 75'    

На 75-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил дальним ударом. Ранее голами в составе «Ахмата» отметились защитник Надер Гандри и полузащитник Максим Самородов.

«Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 20 очков за 23 матча. «Ростов» заработал 33 очка после 23 игр. Команда Джонатана Альбы располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

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