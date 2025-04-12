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Бавария — Боруссия Д, результат матча 12 апреля 2025, счет 2:2, Бундеслига 2024-2025

«Бавария» и «Боруссия» Д сыграли вничью в результативном матче 29-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:30 мск. Матч завершился вничью — 2:2.

Германия — Бундеслига . 29-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Байер – 48'     1:1 Геррейру – 65'     2:1 Гнабри – 69'     2:2 Антон – 75'    

На 48-й минуте нападающий «Боруссии» Максимилиан Байер открыл счёт в матче. Португальский полузащитник Рафаэл Геррейру забил ответный мяч «Баварии» на 65-й минуте. На 69-й минуте вингер Серж Гнабри вывел хозяев вперёд. На 75-й минуте защитник дортмундцев Вальдемар Антон сделал счёт 2:2.

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«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда Венсана Компани набрала 69 очков за 29 матчей. «Боруссия» заработала 42 очка и располагается на восьмой строчке.

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