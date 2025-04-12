«Ахмат» одолел «Ростов» в матче 24-го тура РПЛ

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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Победу в игре со счётом 2:1 праздновали футболисты грозненской команды.

На 51-й минуте счёт открыл защитник «Ахмата» Надер Гандри. На 67-й минуте полузащитник Максим Самородов удвоил преимущество хозяев поля. На 75-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил дальним ударом, отыграв один мяч.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 23 очка за 24 матча. «Ростов» заработал 33 очка. Команда Джонатана Альбы располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.