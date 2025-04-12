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Ахмат — Ростов, результат матча 12 апреля 2025, счёт 2:1, РПЛ 2024-2025

«Ахмат» одолел «Ростов» в матче 24-го тура РПЛ
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Победу в игре со счётом 2:1 праздновали футболисты грозненской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Гандри – 51'     2:0 Самородов – 67'     2:1 Комличенко – 75'    

На 51-й минуте счёт открыл защитник «Ахмата» Надер Гандри. На 67-й минуте полузащитник Максим Самородов удвоил преимущество хозяев поля. На 75-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил дальним ударом, отыграв один мяч.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 23 очка за 24 матча. «Ростов» заработал 33 очка. Команда Джонатана Альбы располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

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