«Локомотив» обратился к болельщикам после поражения от «Рубина»

Пресс-служба московского «Локомотива» обратилась к болельщикам клуба после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

«Знаем, что никакие слова не смогут оправдать сегодняшний результат. И особенно тяжело не оправдать вашу веру и поддержку. Спасибо, что вы рядом, несмотря ни на что», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

После этой победы в активе казанского «Рубина» стало 36 очков. Подопечные Рашида Рахимова поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на шестой строчке.