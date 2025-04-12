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«Локомотив» обратился к болельщикам после поражения от «Рубина»

«Локомотив» обратился к болельщикам после поражения от «Рубина»
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Пресс-служба московского «Локомотива» обратилась к болельщикам клуба после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Шабанхаджай – 50'    

«Знаем, что никакие слова не смогут оправдать сегодняшний результат. И особенно тяжело не оправдать вашу веру и поддержку. Спасибо, что вы рядом, несмотря ни на что», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

После этой победы в активе казанского «Рубина» стало 36 очков. Подопечные Рашида Рахимова поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на шестой строчке.

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