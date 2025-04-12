В субботу, 12 апреля, прошли четыре матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 12 апреля:

«Оренбург» — ЦСКА — 0:2;

«Пари НН» — «Динамо» Москва — 1:1;

«Рубин» — «Локомотив» — 1:0;

«Ахмат» — «Ростов» — 2:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). В зоне стыковых матчей — «Пари НН» (20) и «Ахмат» (23).