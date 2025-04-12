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«Тяжёлый матч». Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал поражение от «Рубина»

«Тяжёлый матч». Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал поражение от «Рубина»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Шабанхаджай – 50'    

«Тяжёлый матч. Мы настраивали нашу команду на большое количество единоборств. Понимали, что соперник очень атлетичен, играет в вертикальный футбол, старается использовать большое количество подач и навесов в штрафную площадь. В принципе, достаточно равный первый тайм. Был один момент, который предопределил результат матча, когда игрок с центра поля благодаря индивидуальным действиям совершает такой проход. У нас был момент у Пиняева во втором тайме, явный, что говорило о нашем стремлении сравнять счёт. Можно было острее сыграть в организации атаки как команда», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

После этой победы в активе казанского «Рубина» стало 36 очков. Подопечные Рашида Рахимова поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на шестой строчке.

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