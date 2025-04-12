«Тяжёлый матч». Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал поражение от «Рубина»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (0:1).

«Тяжёлый матч. Мы настраивали нашу команду на большое количество единоборств. Понимали, что соперник очень атлетичен, играет в вертикальный футбол, старается использовать большое количество подач и навесов в штрафную площадь. В принципе, достаточно равный первый тайм. Был один момент, который предопределил результат матча, когда игрок с центра поля благодаря индивидуальным действиям совершает такой проход. У нас был момент у Пиняева во втором тайме, явный, что говорило о нашем стремлении сравнять счёт. Можно было острее сыграть в организации атаки как команда», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

После этой победы в активе казанского «Рубина» стало 36 очков. Подопечные Рашида Рахимова поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на шестой строчке.