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Результаты матчей Первой лиги 12 апреля

Результаты матчей Первой лиги 12 апреля
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Сегодня, 12 апреля, прошли три матча 28-го тура Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 12 апреля:

«Уфа» — «Алания» — 2:1;
«Тюмень» — «Шинник» — 2:1;
«Чайка» — «Торпедо» — 2:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика». Команда набрала 59 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработав 51 очко. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал» (49). На четвёртом месте расположился «Сочи» с 47 очками. В зоне вылета находятся «Тюмень» (23), владикавказская «Алания» (23) и саратовский «Сокол» (22).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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