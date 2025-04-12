Результаты матчей чемпионата Англии 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, прошли пять встреч в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 12 апреля:

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 5:2;

«Брайтон» — «Лестер» — 2:2;

«Ноттингем Форест» — «Эвертон» — 0:1;

«Саутгемптон» — «Астон Вилла» — 0:3;

«Арсенал» — «Брентфорд» — 1:1.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 75 очков после 31 матча. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 63 очка. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем Форест», у которого 57 очков. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (20), «Лестер Сити» (18) и «Саутгемптон», у которого 10 очков после 31 матча.