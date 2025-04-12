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Аль-Наср — Эр-Рияд, результат матча 12 апреля 2025, счёт 2:1, Саудовская Про-Лига 2024-2025

Дубль Роналду принёс «Аль-Насру» волевую победу над «Эр-Риядом» в Саудовской Про-Лиге
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Эр-Рияд». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Волевую победу в поединке одержали подопечные Стефано Пиоли — 2:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 27-й тур
12 апреля 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Эр-Рияд
Эр-Рияд
0:1 Селемани – 45+2'     1:1 Роналду – 56'     2:1 Роналду – 64'    
Удаления: нет / Асири – 90+4'

На 45+2-й минуте французский нападающий «Эр-Рияда» Фаиз Селемани вывел гостей вперёд. На 56-й минуте португалец Криштиану Роналду с передачи экс-форварда «Ливерпуля» Садио Мане сравнял счёт. На 64-й минуте Роналду оформил дубль и принёс своей команде волевую победу. На 90+4-й минуте защитник гостей Ахмад Асири получил красную карточку за подзатыльник форварду «Аль-Насра» Джону Дурану. Экс-нападающий «Ахмата» Мохамед Конате вышел на поле в стартовом составе «Эр-Рияда» и был заменён в перерыве.

По итогам 27 туров «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице Саудовской Про-Лиги. В активе команды 57 очков. На втором месте располагается «Аль-Хиляль» с 58 очками, а возглавляет чемпионскую гонку «Аль-Иттихад» (65). «Эр-Рияд» располагается на девятой строчке с 34 очками.

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