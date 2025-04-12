Дубль Роналду принёс «Аль-Насру» волевую победу над «Эр-Риядом» в Саудовской Про-Лиге

Завершился матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Эр-Рияд». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Волевую победу в поединке одержали подопечные Стефано Пиоли — 2:1.

На 45+2-й минуте французский нападающий «Эр-Рияда» Фаиз Селемани вывел гостей вперёд. На 56-й минуте португалец Криштиану Роналду с передачи экс-форварда «Ливерпуля» Садио Мане сравнял счёт. На 64-й минуте Роналду оформил дубль и принёс своей команде волевую победу. На 90+4-й минуте защитник гостей Ахмад Асири получил красную карточку за подзатыльник форварду «Аль-Насра» Джону Дурану. Экс-нападающий «Ахмата» Мохамед Конате вышел на поле в стартовом составе «Эр-Рияда» и был заменён в перерыве.

По итогам 27 туров «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице Саудовской Про-Лиги. В активе команды 57 очков. На втором месте располагается «Аль-Хиляль» с 58 очками, а возглавляет чемпионскую гонку «Аль-Иттихад» (65). «Эр-Рияд» располагается на девятой строчке с 34 очками.