Михаил Галактионов назвал причину нестабильных результатов «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нестабильных результатах железнодорожников в последних матчах.

— «Локомотив» в последних матчах нестабилен. Что не так с командой?

— Понятно, что есть перепады. Они есть и в первом круге. Есть большая группа молодых футболистов в составе. Но мы настраиваем наших ребят, акцентируем внимание на стабильности, чтобы наши качественные действия выражались в результате. Но у нас в матчах есть и большое количество ошибок в контроле мяча, которые заставляют терять инициативу, а потом мы стараемся героически ход игры переламывать. На это уже не остаётся времени. Понятно, что есть волнообразность в этих действиях. За счёт качества работы и внутреннего роста наших игроков мы стараемся это минимизировать, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.