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Олег Кононов высказался о неожиданном поражении «Торпедо» в матче с «Чайкой»

Олег Кононов высказался о неожиданном поражении «Торпедо» в матче с «Чайкой»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о поражении автозаводцев в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги с «Чайкой» (1:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
12 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Хохлачёв – 7'     1:1 Чурич – 45+1'     2:1 Библик – 54'    

— Мы рано пропустили, буквально первая атака соперника завершилась голом в наши ворота. Поэтому, конечно, непросто ребятам было психологически в этот период. Но по ходу игры мы владели преимуществом, конечно, создавали определённое давление на соперника. Были подходы к воротам «Чайки» достаточно неплохие: где-то удачно сыграл вратарь хозяев, где-то нам не хватило последнего паса для завершения. Тем не менее мы игру выправили в первом тайме, сравняли счёт. Во втором тайме — одна атака соперника, да и то, можно сказать, с такими рикошетами, и они сразу же гол забили…

Затем конечно, нам было уже сложно играть: соперник действовал отчётливо от обороны, выбегал в атаку. Мы рисковали, пытались создать что-то, но, по сути, опасных моментов не было, просто давление на ворота соперников. Да, конечно, для нас этот проигрыш очень неприятен, но у нас впереди ещё шесть матчей, и, конечно, будем готовиться к следующей игре.

— Насколько сложно было готовиться к этому матчу, учитывая тот факт, что футбольный клуб «Чайка» сменил главного тренера?
— Да, в какой-то степени было сложно предугадать, какая игра будет. Мы ребятам говорили, что команда при новом тренере получает определённый эмоциональный подъём, и, конечно, мы сегодня это увидели, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

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