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Результаты матчей чемпионата Германии 12 апреля

Результаты матчей чемпионата Германии 12 апреля
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В субботу, 12 апреля, прошли шесть матчей 29-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Германии 12 апреля:

«Хольштайн» — «Санкт-Паули» — 1:2;
«Бохум» — «Аугсбург» — 1:2;
«Байер» — «Унион» Берлин — 0:0;
«Боруссия» М — «Фрайбург» — 1:2;
«Хоффенхайм» — «Майнц» — 2:0;
«Бавария» — «Боруссия» Д — 2:2.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набрав 69 очков после 29 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработав 63 очка. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт» (48). В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (18), «Бохум» (20) и «Хайденхайм» (22).

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