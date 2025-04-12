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Рахимов — о победе «Рубина» над «Локо»: всё равно считаю, что целостности в игре не было

Рахимов — о победе «Рубина» над «Локо»: всё равно считаю, что целостности в игре не было
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о прошедшем матче с московским «Локомотивом» (1:0) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Шабанхаджай – 50'    

«Всё равно я считаю, что целостности в игре не было. Я сказал об этом в раздевалке. Потому что когда у тебя идут фазы в игре и у тебя всё получается, ты контролируешь каждый следующий эпизод, и всё нормально, ты не можешь выключиться. А мы несколько эпизодов провели хорошо, а потом выключались и позволяли сопернику атаковать. Но были моменты неплохие. Мы создавали достаточно эпизодов, но завершённости в действиях не хватило. Индивидуальные действия игрока привели к голу. Всегда в игре есть моменты, о которых ты думаешь, которыми недоволен», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

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