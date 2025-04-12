«Барселона» обыграла «Леганес» и увеличила отрыв от второго места в Ла Лиге до семи очков

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Леганес» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» (Леганес, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Каталонцы одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 48-й минуте. Защитник «Леганеса» Хорхе Саэнс отправил мяч в собственные ворота.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Ханс-Дитера Флика имеют в своём активе 70 очков. «Барселона» опережает мадридский «Реал» на семь очков. У «сливочных» на одну игру меньше. «Леганес» с 28 очками находится на 19-й строчке.