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Леганес — Барселона, результат матча 12 апреля 2025, счет 0:1, Примера 2024-2025

«Барселона» обыграла «Леганес» и увеличила отрыв от второго места в Ла Лиге до семи очков
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Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Леганес» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» (Леганес, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Каталонцы одержали минимальную победу — 1:0.

Испания — Примера . 31-й тур
12 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Саэнс – 48'    

Единственный гол в матче был забит на 48-й минуте. Защитник «Леганеса» Хорхе Саэнс отправил мяч в собственные ворота.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Ханс-Дитера Флика имеют в своём активе 70 очков. «Барселона» опережает мадридский «Реал» на семь очков. У «сливочных» на одну игру меньше. «Леганес» с 28 очками находится на 19-й строчке.

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