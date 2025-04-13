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Результаты матчей чемпионата Испании 12 апреля

Результаты матчей чемпионата Испании 12 апреля
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В субботу, 12 апреля, в 31-м туре испанской Примеры состоялись четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Испании 12 апреля:

«Реал Сосьедад» — «Мальорка» — 0:2;
«Хетафе» — «Лас-Пальмас» — 1:3;
«Сельта» — «Эспаньол» — 0:2;
«Леганес» — «Барселона» — 0:1.

Турнирную таблицу испанской Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 70 очков за 31 игру. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 63 очка в 30 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 60 очками после 30 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Леганес», заработавший 28 очков, и «Лас-Пальмас» с 29 очками.

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