В субботу, 12 апреля, прошли три матча 32-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Италии 12 апреля:

«Венеция» — «Монца» — 1:0;

«Интер» — «Кальяри» — 3:1;

«Ювентус» — «Лечче» — 2:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер». Команда набрала 71 очко за 32 матча. На второй строчке располагается «Наполи», у которого 65 очков в 31 матче. Третье место занимает «Ювентус» с 59 очками. В зоне вылета находятся «Монца» (15), «Эмполи» (24) и «Венеция» (24). В воскресенье, 13 апреля, 32-й тур продолжится пятью матчами.