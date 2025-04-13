Галактионов ответил на вопрос об участии «Локомотива» в борьбе за медали РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения в матче 24-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (0:1) ответил на вопрос об участии железнодорожников в чемпионской гонке нынешнего сезона.

— Можно ли после сегодняшнего поражения сказать, что «Локомотив» закончил борьбу за медали?

— Не надо ничего говорить. Вы очень любите делать такие лозунги и штампы. Есть матч, его надо выиграть. Вы видели недавние результаты тура, когда команды из нижней части таблицы отбирают очки и выигрывают у лидирующей группы. С любым соперником сложно, непросто. Ещё раз скажу: есть игра, к ней надо готовиться, выигрывать, добиваться положительного результата и уже в конце смотреть на турнирные расклады, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

«Локомотив» с 41 очком располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. На первом месте находится «Краснодар» с 52 очками. На второй строчке располагается «Зенит» (47), на третьем — «Спартак» (47).