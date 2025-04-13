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Галактионов ответил на вопрос об участии «Локомотива» в борьбе за медали РПЛ

Галактионов ответил на вопрос об участии «Локомотива» в борьбе за медали РПЛ
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения в матче 24-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (0:1) ответил на вопрос об участии железнодорожников в чемпионской гонке нынешнего сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Шабанхаджай – 50'    

— Можно ли после сегодняшнего поражения сказать, что «Локомотив» закончил борьбу за медали?
— Не надо ничего говорить. Вы очень любите делать такие лозунги и штампы. Есть матч, его надо выиграть. Вы видели недавние результаты тура, когда команды из нижней части таблицы отбирают очки и выигрывают у лидирующей группы. С любым соперником сложно, непросто. Ещё раз скажу: есть игра, к ней надо готовиться, выигрывать, добиваться положительного результата и уже в конце смотреть на турнирные расклады, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

«Локомотив» с 41 очком располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. На первом месте находится «Краснодар» с 52 очками. На второй строчке располагается «Зенит» (47), на третьем — «Спартак» (47).

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