Тренер «Рубина» Рахимов рассказал об интересе к Илье Рожкову со стороны испанского клуба

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об интересе к защитнику Илье Рожкову со стороны испанского клуба. Перед матчем 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0) Рахимов заявил, что есть одна команда из Испании, которая следит за 20-летним футболистом.

«Я знаю очень много людей, которые осведомлены, они очень интересовались. Они говорят, что у него отличный потенциал. У него хорошая скорость, у него хорошие ноги. Но что любят в Испании, пока этого нет. Потому что там очень много фланговых игроков, которые доставляют мяч качественно. Подачи идут, передачи вразрез. И они говорят, что у Рожкова пока этого не видят, они есть, но пока нестабильно», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.