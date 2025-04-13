«Ахмат» повторил клубный рекорд по количеству матчей без поражений в РПЛ

«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге — 2024/2025, одержав домашнюю победу над «Ростовом» (2:1) в матче 24-го тура. Грозненцы не проигрывают в чемпионате России в течение восьми встреч, что является повторением клубного рекорда.

Последнее поражение «Ахмата» в РПЛ датировано 24 ноября 2024 года. Тогда в рамках 16-го тура клуб из столицы Чечни уступил «Крыльям Советов» (1:2). Предыдущая рекордная серия «Ахмата» без поражений случилась в 2016 году и также насчитывала восемь матчей.

После 24 встреч грозненцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками, уступая «Химкам» и «Крыльям Советов» по дополнительным показателям. В 25-м туре «Ахмат» сыграет на выезде с «Краснодаром». Матч пройдёт в субботу, 19 апреля.