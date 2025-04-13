В субботу, 12 апреля, состоялись три матча 29-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей чемпионата Франции 12 апреля:

«Монако» — «Марсель» — 3:0;

«Тулуза» — «Лилль» — 1:2;

«Страсбург» — «Ницца» — 2:2.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 74 очка после 28 матчей. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Монако», набравший 53 очка. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», который записал в свой актив 52 очка. В топ-5 команд входят «Лилль», «Страсбург» и «Лион», которые набрали по 50 очков.