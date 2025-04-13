Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 12 апреля

Результаты матчей чемпионата Франции 12 апреля
Комментарии

В субботу, 12 апреля, состоялись три матча 29-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей чемпионата Франции 12 апреля:

«Монако» — «Марсель» — 3:0;
«Тулуза» — «Лилль» — 1:2;
«Страсбург» — «Ницца» — 2:2.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 74 очка после 28 матчей. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Монако», набравший 53 очка. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», который записал в свой актив 52 очка. В топ-5 команд входят «Лилль», «Страсбург» и «Лион», которые набрали по 50 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
«Монако» разгромил «Марсель» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android