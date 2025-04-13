Экс-футболист московского «Локомотива» задержан в Киеве за езду в пьяном виде — источник

Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Алиев* был задержан полицией Киева. Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», экс-игрока сборной Украины арестовали за езду по городу в нетрезвом виде. По данным источника, вместе с Алиевым* во время инцидента находилась его жена.

Александр Алиев* перешёл в «Локомотив» из киевского «Динамо» в январе 2010 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 8 млн. В марте 2011 года футболист вернулся обратно в «Динамо», а с января 2014-го по январь 2015 года выступал за «Анжи».

Всего на счету бывшего футболиста 32 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых он забил 14 голов и записал на свой счёт семь результативных передач.

* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.