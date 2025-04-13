Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна сумма, которую готов потратить Оливер Кан на покупку чемпиона Франции

Стала известна сумма, которую готов потратить Оливер Кан на покупку чемпиона Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан направил официальное предложение о приобретении французского «Бордо», который летом 2024 года был переведён в четвёртый по силе дивизион чемпионата Франции из-за финансовых проблем. Об этом сообщает французское издание L'Équipe со ссылкой на немецкий портал Bild.

По информации источника, Кан выплатит компенсацию за покупку клуба в размере € 30 млн. Отмечается, что несмотря на наличие необходимой суммы, сделка ещё не завершена. Также Кан сообщил, что намерен в ближайшие годы вернуть французский клуб в Лигу 1.

«Бордо» из одноимённого города Бордо ранее становился шестикратным чемпионом Франции, четырёхкратным обладателем Кубка и трёхкратным победителем Суперкубка страны.

Оливер провёл в «Баварии» в качестве игрока 14 лет, приняв участие в 632 матчах, в которых пропустил 592 гола и сыграл 247 матчей «на ноль». С 2021 по 2023 год Кан являлся председателем правления мюнхенской «Баварии». При нём баварцы дважды становились победителями Бундеслиги, дважды вылетали в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также завоевали Суперкубок Германии.

Материалы по теме
«ПСЖ» стал второй за 40 лет французской командой, выигравшей серию пенальти в ЛЧ

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android