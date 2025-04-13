Стала известна сумма, которую готов потратить Оливер Кан на покупку чемпиона Франции

Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан направил официальное предложение о приобретении французского «Бордо», который летом 2024 года был переведён в четвёртый по силе дивизион чемпионата Франции из-за финансовых проблем. Об этом сообщает французское издание L'Équipe со ссылкой на немецкий портал Bild.

По информации источника, Кан выплатит компенсацию за покупку клуба в размере € 30 млн. Отмечается, что несмотря на наличие необходимой суммы, сделка ещё не завершена. Также Кан сообщил, что намерен в ближайшие годы вернуть французский клуб в Лигу 1.

«Бордо» из одноимённого города Бордо ранее становился шестикратным чемпионом Франции, четырёхкратным обладателем Кубка и трёхкратным победителем Суперкубка страны.

Оливер провёл в «Баварии» в качестве игрока 14 лет, приняв участие в 632 матчах, в которых пропустил 592 гола и сыграл 247 матчей «на ноль». С 2021 по 2023 год Кан являлся председателем правления мюнхенской «Баварии». При нём баварцы дважды становились победителями Бундеслиги, дважды вылетали в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также завоевали Суперкубок Германии.

Материалы по теме «ПСЖ» стал второй за 40 лет французской командой, выигравшей серию пенальти в ЛЧ

Самые скандальные футболисты в истории: