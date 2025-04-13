Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём будущем в клубе.

«Я не должен говорить о своем будущем, потому что контракт вполне ясен. Каким бы он ни был, он будет обсуждаться в конце сезона. Клуб всегда поддерживает меня, особенно в трудные моменты», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может быть уволен из «Реала» по окончании сезона.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Его контрактное соглашение с мадридским клубом рассчитано до 2026 года.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команда Анчелотти уступила «Арсеналу» со счётом 0:3. Ответный матч состоится 16 апреля.