Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»

Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём будущем в клубе.

«Я не должен говорить о своем будущем, потому что контракт вполне ясен. Каким бы он ни был, он будет обсуждаться в конце сезона. Клуб всегда поддерживает меня, особенно в трудные моменты», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может быть уволен из «Реала» по окончании сезона.
Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Его контрактное соглашение с мадридским клубом рассчитано до 2026 года.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов команда Анчелотти уступила «Арсеналу» со счётом 0:3. Ответный матч состоится 16 апреля.

Материалы по теме
«Реал» влетел в ЛЧ из-за Анчелотти. Он отказывается учиться на своих ошибках!
«Реал» влетел в ЛЧ из-за Анчелотти. Он отказывается учиться на своих ошибках!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android