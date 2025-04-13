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Флик высказался о победе «Барселоны» в матче с «Леганесом» в Ла Лиге

Флик высказался о победе «Барселоны» в матче с «Леганесом» в Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (1:0).

Испания — Примера . 31-й тур
12 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Саэнс – 48'    

«Это был очень тяжёлый и важный матч. Я очень горжусь тем, как играет моя команда в последние недели и месяцы. Конечно, эти три очка — очень важны для нас. Всё прошло идеально. Иногда кажется, что матчи похожи на те, что с «Боруссией» или «Атлетико», но бывают и такие тяжёлые игры, как сегодня. Я горжусь командой, особенно тем, как она оборонялась. Было сложно играть быстро. Мы говорили, что нужно адаптироваться к позициям и владеть мячом. Главное — менталитет и борьба до конца», — приводит слова Флика Marca.

В следующем матче «Барселона» встретится с дортмундской «Боруссией» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

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