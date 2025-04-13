Флик высказался о победе «Барселоны» в матче с «Леганесом» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (1:0).

«Это был очень тяжёлый и важный матч. Я очень горжусь тем, как играет моя команда в последние недели и месяцы. Конечно, эти три очка — очень важны для нас. Всё прошло идеально. Иногда кажется, что матчи похожи на те, что с «Боруссией» или «Атлетико», но бывают и такие тяжёлые игры, как сегодня. Я горжусь командой, особенно тем, как она оборонялась. Было сложно играть быстро. Мы говорили, что нужно адаптироваться к позициям и владеть мячом. Главное — менталитет и борьба до конца», — приводит слова Флика Marca.

В следующем матче «Барселона» встретится с дортмундской «Боруссией» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.