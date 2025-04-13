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Мостовой отреагировал на неожиданное поражение «Спартака» в матче РПЛ с «Динамо» Мх

Мостовой отреагировал на неожиданное поражение «Спартака» в матче РПЛ с «Динамо» Мх
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Бывший футболист сборных СССР и России, выступавший за московский «Спартак» Александр Мостовой высказался о домашнем поражении красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Это просто сенсация! «Динамо» — большие молодцы. Уверен, до игры все говорили, что они проиграют, но вот как бывает в футболе. Сегодня их нужно похвалить, они были лучше «Спартака», красно-белые просто недооценили их. Всё по делу, абсолютно заслуженная победа махачкалинцев», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков.

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Как появился «Спартак»:

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