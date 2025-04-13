Мостовой отреагировал на неожиданное поражение «Спартака» в матче РПЛ с «Динамо» Мх

Бывший футболист сборных СССР и России, выступавший за московский «Спартак» Александр Мостовой высказался о домашнем поражении красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:2.

«Это просто сенсация! «Динамо» — большие молодцы. Уверен, до игры все говорили, что они проиграют, но вот как бывает в футболе. Сегодня их нужно похвалить, они были лучше «Спартака», красно-белые просто недооценили их. Всё по делу, абсолютно заслуженная победа махачкалинцев», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков.

Материалы по теме Алексанндр Мостовой прокомментировал шансы ЦСКА в чемпионской гонки РПЛ

Как появился «Спартак»: