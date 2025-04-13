«Я разочарован». Артета – о матче «Арсенала» с «Брентфордом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ничьей в матче 32-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:1).

«Я разочарован результатом. Это команда, которая создаёт много проблем и с которой очень трудно играть, поэтому нам нужно было сохранять терпение, доминировать, не позволять им убегать в контратаки, и особенно быть внимательными при стандартах, потому что там они действительно очень опасны.

Я считаю, что большую часть матча мы с этим справлялись. Но эпизод, приведший к угловому, вызывает разочарование, особенно учитывая, что мы тогда полностью контролировали игру. Мы не сохранили структуру, позволили им побежать, и это закончилось угловым. Дальше всё свелось к первой, второй, третьей фазе атаки. Мы недостаточно хорошо защитили зону рядом с подающим, позволили игроку вбежать в штрафную. Началась та самая хаотичная ситуация — множество игроков в штрафной в непосредственной близости к мячу. Это уже лотерея, и именно в такую игру вы не хотите играть против них», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.