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«Я разочарован». Артета – о матче «Арсенала» с «Брентфордом»

«Я разочарован». Артета – о матче «Арсенала» с «Брентфордом»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ничьей в матче 32-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Брентфорд
Лондон
1:0 Парти – 61'     1:1 Висса – 74'    

«Я разочарован результатом. Это команда, которая создаёт много проблем и с которой очень трудно играть, поэтому нам нужно было сохранять терпение, доминировать, не позволять им убегать в контратаки, и особенно быть внимательными при стандартах, потому что там они действительно очень опасны.

Я считаю, что большую часть матча мы с этим справлялись. Но эпизод, приведший к угловому, вызывает разочарование, особенно учитывая, что мы тогда полностью контролировали игру. Мы не сохранили структуру, позволили им побежать, и это закончилось угловым. Дальше всё свелось к первой, второй, третьей фазе атаки. Мы недостаточно хорошо защитили зону рядом с подающим, позволили игроку вбежать в штрафную. Началась та самая хаотичная ситуация — множество игроков в штрафной в непосредственной близости к мячу. Это уже лотерея, и именно в такую игру вы не хотите играть против них», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.

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