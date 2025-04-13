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Основной защитник «Барселоны» может пропустить финал Кубка Испании с «Реалом»

Основной защитник «Барселоны» может пропустить финал Кубка Испании с «Реалом»
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Левый защитник «Барселоны» Алекс Бальде получил травму подколенного сухожилия в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (1:0). Об этом сообщает издание AS.

Испания — Примера . 31-й тур
12 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Саэнс – 48'    

По информации источника, полное медицинское обследование Бальде пройдёт сегодня, 13 апреля, однако, по предварительным данным, футболист, вероятнее всего, пропустит финал Кубка Испании с мадридским «Реалом», который пройдёт 26 апреля в Севилье. Отмечается, что место Алекса в составе в ближайших матчах будет занимать Жерар Мартин.

Бальде является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне защитник провёл за «блауграну» 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 10 результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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