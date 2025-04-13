40-летний Криштиану Роналду отреагировал на свой дубль в матче Саудовской Про-Лиги
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40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём дубле в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом» (2:1), который принёс команде волевую победу.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 27-й тур
12 апреля 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Эр-Рияд
Эр-Рияд
0:1 Селемани – 45+2' 1:1 Роналду – 56' 2:1 Роналду – 64'
Удаления: нет / Асири – 90+4'
«Вот как мы это делаем!» — написал португалец на своей странице в соцсетях после матча.
Фото: Из соцсетей Криштиану Роналду
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и четырьмя результативными пасами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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