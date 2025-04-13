40-летний Криштиану Роналду отреагировал на свой дубль в матче Саудовской Про-Лиги

40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём дубле в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом» (2:1), который принёс команде волевую победу.

«Вот как мы это делаем!» — написал португалец на своей странице в соцсетях после матча.

Фото: Из соцсетей Криштиану Роналду

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и четырьмя результативными пасами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: