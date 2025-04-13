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Руководство «Реала» провело встречу с Карло Анчелотти, где обсуждали его будущее — COPE

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес устроили встречу с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти. Об этом сообщает журналист и инсайдер испанского издания COPE Мигель Анхель Диас.

По информации источника, во время обеденной встречи руководство мадридского клуба хотело проверить настроение итальянского специалиста после серии поражений в чемпионате Испании и Лиги чемпионов. Отмечается, что клуб и тренер также обсуждали будущее Анчелотти в клубе.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может быть уволен из «Реала» по окончании сезона.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Его контрактное соглашение с мадридским клубом рассчитано до 2026 года.

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