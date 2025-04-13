Стало известно, где может продолжить карьеру легенда «Баварии» Томас Мюллер

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, будущее атакующего полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера остаётся открытым.

Ранее немец объявил, что покинет мюнхенский клуб в конце сезона. Как сообщает источник, 35-летний игрок получил очень хорошие предложения из Италии, но наиболее вероятным развитием событий является переход Мюллера в МЛС или завершение карьеры.

Отмечается, что дата его прощального матча на «Альянц Арене» пока ещё не запланирована.

Мюллер – воспитанник «Баварии». Он провёл в клубе 25 лет. В текущем сезоне игрок забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 37 матчах.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024