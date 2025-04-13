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Стало известно, где может продолжить карьеру легенда «Баварии» Томас Мюллер

Стало известно, где может продолжить карьеру легенда «Баварии» Томас Мюллер
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По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, будущее атакующего полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера остаётся открытым.

Ранее немец объявил, что покинет мюнхенский клуб в конце сезона. Как сообщает источник, 35-летний игрок получил очень хорошие предложения из Италии, но наиболее вероятным развитием событий является переход Мюллера в МЛС или завершение карьеры.

Отмечается, что дата его прощального матча на «Альянц Арене» пока ещё не запланирована.

Мюллер – воспитанник «Баварии». Он провёл в клубе 25 лет. В текущем сезоне игрок забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 37 матчах.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024

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