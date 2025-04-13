Украинская полиция сообщила подробности задержания Александра Алиева* в Киеве

Патрульная полиция Киева прокомментировала инцидент с участием бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева*.

В сообщении не указано, о каких лицах идет речь, но на заблюренном фото можно установить, что это Александр Алиев и его спутница.

«Разъяснение по поводу произошедшего в Соломенском районе. Патрулируя на бульваре Чоколовском, инспекторы остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля Mercedes.

Общаясь с патрульными, водитель и пассажирка нецензурно высказывались и агрессивно вели себя. На законные требования полицейских прекратить противоправные действия — не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили очевидные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок.

Мы сообщили, что они будут задержаны и доставлены в полицейский участок для составления соответствующих административных материалов. Чтобы препятствовать действиям полицейских, пассажирка залезла на служебный автомобиль. Обоих граждан мы задержали и доставили в полицейский участок.

В дальнейшем решение по делу будет принимать суд», — говорится в сообщении в официальных соцсетях патрульной полиции.

* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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