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«Слишком скучно». Тони Кроос высказался о разгромном поражении «Реала» от «Арсенала» в ЛЧ

«Слишком скучно». Тони Кроос высказался о разгромном поражении «Реала» от «Арсенала» в ЛЧ
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Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал поражение мадридцев от «Арсенала» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Арсенал» победил «Реал»? Ничья в первом матче для «Реала» – это слишком скучно, действительно нужно проиграть, чтобы сделать камбэк», – приводит слова Крооса Madrid Universal.

Ответный матч состоится в среду, 16 апреля.

В первом матче за «Арсенал» два гола прямыми ударами со штрафного забил Деклан Райс, ещё один раз ворота Тибо Куртуа поразил Микель Мерино. В случае выхода в полуфинал Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с победителем пары «ПСЖ» — «Астон Вилла».

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