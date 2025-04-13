«Барселона» намерена подписать игрока сборной Испании, являющегося одноклубником Захаряна

Каталонская «Барселона» желает оформить трансфер голкипера «Реала Сосьедад» и сборной Испании по футболу Алекса Ремиро. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, несмотря на отступные в контракте Ремиро в размере в € 70 млн., каталонский клуб намерен подписать футболиста по значительно более низкой цене.

30-летний Алекс Ремиро выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2019 года после перехода из «Атлетика». В нынешнем сезоне испанский вратарь провёл во всех турнирах 43 матча, 15 из которых завершил всухую. Всего чемпион Европы 2024 года в составе сборной Испании пропустил 54 гола во всех турнирах за баскскую команду. Немецкий портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ремиро в € 25 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: