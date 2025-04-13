Стало известно, где может продолжить карьеру Александр Зинченко

Дортмундская «Боруссия» не потеряла интерес к украинскому защитнику лондонского «Арсенала» Александру Зинченко, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего игрока «канониров» ближайшим летом. Отмечается, что боссы «Боруссии» уже давно являются поклонником украинца и готовы снова попытаться подписать его.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за Арсенал 18 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость Александра составляет € 22 млн.

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