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Алонсо высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге после ничьей «Байера» с «Унионом»

Алонсо высказался о чемпионской гонке в Бундеслиге после ничьей «Байера» с «Унионом»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился мыслями о чемпионской гонке в Бундеслиге сезона-2024/2025 после ничьей в матче 29-го тура с берлинским «Унионом» (0:0).

Германия — Бундеслига . 29-й тур
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 0
Унион
Берлин

«Мы не показали достаточно хорошую игру. Несмотря на стремление к победе, нам не удалось использовать свои возможности для гола. Но это не повод для уныния — у нас ещё есть пять матчей, и мы должны продолжать бороться», — приводит слова Алонсо официальный сайт Бундеслиги.

По итогам матча «Байер» набрал 63 очка и занимает вторую строчку в таблице чемпионата Германии. Лидером турнира является «Бавария», имеющая в своем активе 68 очков.

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