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Стало известно послание Анчелотти игрокам «Реала» после разгрома от «Арсенала» в ЛЧ

Стало известно послание Анчелотти игрокам «Реала» после разгрома от «Арсенала» в ЛЧ
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после разгромного поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Арсеналом» (0:3) пытался донести до игроков «Королевского клуба» важность игр в чемпионате Испании. Об этом сообщает журналист и главный редактор Marca Хосе Феликс Диас.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

По информации источника, работа Анчелотти на тренировках в течение последних двух дней была сосредоточена на том, чтобы донести до команды, что встреча с «Алавесом» в рамках 31-го тура Ла Лиги — отправная точка к возможному камбэку в противостоянии с «канонирами» в Лиге чемпионов.

Напомним, ответный матч с «Арсеналом» состоится 16 апреля. В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 63 очка. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на семь очков. Игра с «Алавесом» пройдёт сегодня, 13 апреля.

Испания — Примера . 31-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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