Стало известно послание Анчелотти игрокам «Реала» после разгрома от «Арсенала» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после разгромного поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Арсеналом» (0:3) пытался донести до игроков «Королевского клуба» важность игр в чемпионате Испании. Об этом сообщает журналист и главный редактор Marca Хосе Феликс Диас.

По информации источника, работа Анчелотти на тренировках в течение последних двух дней была сосредоточена на том, чтобы донести до команды, что встреча с «Алавесом» в рамках 31-го тура Ла Лиги — отправная точка к возможному камбэку в противостоянии с «канонирами» в Лиге чемпионов.

Напомним, ответный матч с «Арсеналом» состоится 16 апреля. В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 63 очка. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на семь очков. Игра с «Алавесом» пройдёт сегодня, 13 апреля.