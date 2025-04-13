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«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за полузащитника из Лиги 1 — Mirror

«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за полузащитника из Лиги 1 — Mirror
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«Манчестер Юнайтед» является лидером в борьбе за 21-летнего полузащитника «Лиона» Райана Шерки. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, потенциальный трансфер французского футболиста может обойтись «красным дьяволам» в £ 20 млн. Подчёркивается, что за Шерки следят и другие клубы АПЛ, включая «Ливерпуль». Ранее интерес к полузащитнику проявлял «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Шерки принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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