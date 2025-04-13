Алжирский футболист Мрезиг: видел игру Игнатьева в нашем чемпионате — он хороший футболист

Бывший игрок сборной Алжира Хуссем Мрезиг, выступающий в составе махачкалинского «Динамо», высказался о российском нападающем алжирского клуба «ЖС Кабилия» Иване Игнатьеве.

«Я видел одну игру Игнатьева в чемпионате Алжира. Мне показалось, что это хороший футболист. Болельщики в Сети говорят то же самое — у Ивана хорошие отзывы от прессы в Алжире», — сказал Мрезиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За свою профессиональную игровую карьеру Игнатьев выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», «Железничар Панчево», «Урарту», на данный момент он представляет клуб «ЖС Кабилия».