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Расписание матчей РПЛ 13 апреля

Расписание матчей РПЛ 13 апреля
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Сегодня, 13 апреля, в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 13 апреля (время — московское):

  • 14:30. «Акрон» – «Факел»
  • 17:00. «Зенит» – «Краснодар»
  • 19:30. «Химки» – «Крылья Советов»

После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков), проведший 24 матча. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне прямого вылета находятся «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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