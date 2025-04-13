Расписание матчей РПЛ 13 апреля
Сегодня, 13 апреля, в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 13 апреля (время — московское):
- 14:30. «Акрон» – «Факел»
- 17:00. «Зенит» – «Краснодар»
- 19:30. «Химки» – «Крылья Советов»
После 23 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков), проведший 24 матча. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне прямого вылета находятся «Оренбург» (14) и «Факел» (15).
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