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Видеообзор матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Динамо» Москва

Видеообзор матча 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Динамо» Москва
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Вчера, 12 апреля, состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Трошечкин – 60'     1:1 Гладышев – 71'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ФК «Динамо» Москва в социальной сети «ВКонтакте».

На 60-й минуте полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин открыл счёт. Ответный мяч «Динамо» на 71-й минуте забил нападающий Ярослав Гладышев — 1:1. На 90+7-й минуте форвард хозяев Тьяго Весино не смог реализовать 11-метровый удар.

После 24 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 43 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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