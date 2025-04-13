Меньян, потерявший сознание в матче «Милана» с «Удинезе», выписан из больницы — L’Equipe

Вратарь «Милана» Мик Меньян выписан из больницы, куда он попал после столкновения с партнёром по команде Алексом Хименесом в матче 32-го тура Серии А с «Удинезе» (4:0). В результате столкновения французский футболист потерял сознание и покинул поле на носилках. Об этом сообщает L’Equipe.

«Мик выписан из больницы сегодня утром, он в порядке. Теперь он должен соблюдать полный покой до вторника, когда состоится новый этап обследования», — сказал изданию представитель итальянского клуба.

В нынешнем сезоне Меньян провёл за «Милан» 45 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 52 мяча и 12 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме Фото Меньян потерял сознание после столкновения с партнёром по команде во время матча Серии А

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: