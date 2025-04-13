Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Меньян, потерявший сознание в матче «Милана» с «Удинезе», выписан из больницы — L’Equipe

Меньян, потерявший сознание в матче «Милана» с «Удинезе», выписан из больницы — L’Equipe
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Милана» Мик Меньян выписан из больницы, куда он попал после столкновения с партнёром по команде Алексом Хименесом в матче 32-го тура Серии А с «Удинезе» (4:0). В результате столкновения французский футболист потерял сознание и покинул поле на носилках. Об этом сообщает L’Equipe.

Италия — Серия А . 32-й тур
11 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 4
Милан
Милан
0:1 Леау – 42'     0:2 Павлович – 45'     0:3 Эрнандес – 74'     0:4 Рейндерс – 81'    

«Мик выписан из больницы сегодня утром, он в порядке. Теперь он должен соблюдать полный покой до вторника, когда состоится новый этап обследования», — сказал изданию представитель итальянского клуба.

В нынешнем сезоне Меньян провёл за «Милан» 45 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 52 мяча и 12 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Фото
Меньян потерял сознание после столкновения с партнёром по команде во время матча Серии А

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android