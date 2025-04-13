«СКА-Хабаровск» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 8:00 по московскому времени. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте. Отличился испанский полузащитник хабаровчан Борха Мартинес.

После этой победы в активе «СКА-Хабаровск» стало 44 очка. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Тульский «Арсенал» с 36 очками располагается на восьмой строчке.